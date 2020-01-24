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Украинское правительство планирует подписать договор с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn, 5 февраля. Договором предусматривается предоставление консультаций по управлению «Укрзалізницей».
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, после подписания договора «Укрзалізниця» останется в полной собственности государства. Также государство будет осуществлять управление компанией.
— Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги, – отметил Алексей Гончарук.
Он сообщил, что на 24 января назначили заседание парламентского комитета по вопросам транспорта, на котором подробнее обсудят сотрудничество с Deutsche Bahn, а больше информации о роли немецкой железной дороги в работе «Укрзалізниці» премьер обещал предоставить при подписании договора с Deutsche Bahn, которое запланировано на 5 февраля.
— Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии «Укрзалізниці». Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка, – добавил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что «Укрзалізницю» не будут передавать в концессию или продавать. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет оказывать консультационные услуги.
Украинское правительство планирует подписать договор с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn, 5 февраля. Договором предусматривается предоставление консультаций по управлению «Укрзалізницей».
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, после подписания договора «Укрзалізниця» останется в полной собственности государства. Также государство будет осуществлять управление компанией.
— Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги, – отметил Алексей Гончарук.
Он сообщил, что на 24 января назначили заседание парламентского комитета по вопросам транспорта, на котором подробнее обсудят сотрудничество с Deutsche Bahn, а больше информации о роли немецкой железной дороги в работе «Укрзалізниці» премьер обещал предоставить при подписании договора с Deutsche Bahn, которое запланировано на 5 февраля.
— Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии «Укрзалізниці». Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка, – добавил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что «Укрзалізницю» не будут передавать в концессию или продавать. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет оказывать консультационные услуги.