Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиардов гривен ($7,02 миллиардов).

— Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным, – отметил глава правительства.

Добавим, что Пенсионный фонд в Украине наполняется с помощью единого социального взноса. Это собственные поступления Пенсионного фонда. Несмотря на это, средств, которые украинцы платят в виде ЕСВ, недостаточно для функционирования фонда и выплаты пенсий всем пенсионерам. Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.

Напомним, Кабинет Министров намерен провести международный аудит Пенсионного фонда (ПФ) и рассчитывает по его результатам в 2020 году оптимизировать работу ПФ и уменьшить расходы на его администрирование.