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Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Там отмечают, что этот бюджет сбалансирован.
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиардов гривен ($7,02 миллиардов).
— Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным, – отметил глава правительства.
Добавим, что Пенсионный фонд в Украине наполняется с помощью единого социального взноса. Это собственные поступления Пенсионного фонда. Несмотря на это, средств, которые украинцы платят в виде ЕСВ, недостаточно для функционирования фонда и выплаты пенсий всем пенсионерам. Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.
Напомним, Кабинет Министров намерен провести международный аудит Пенсионного фонда (ПФ) и рассчитывает по его результатам в 2020 году оптимизировать работу ПФ и уменьшить расходы на его администрирование.
Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Там отмечают, что этот бюджет сбалансирован.
Соответствующее решение правительство приняло во время своего заседания 24 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,57 миллиардов гривен ($7,02 миллиардов).
— Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным, – отметил глава правительства.
Добавим, что Пенсионный фонд в Украине наполняется с помощью единого социального взноса. Это собственные поступления Пенсионного фонда. Несмотря на это, средств, которые украинцы платят в виде ЕСВ, недостаточно для функционирования фонда и выплаты пенсий всем пенсионерам. Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.
Напомним, Кабинет Министров намерен провести международный аудит Пенсионного фонда (ПФ) и рассчитывает по его результатам в 2020 году оптимизировать работу ПФ и уменьшить расходы на его администрирование.