В «Укрзалізниці» нашли модель, по которой в 2020 году может провести капитальный ремонт в 500 пассажирских вагонов.

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов.

— Больше всего жалоб на качество пассажирских вагонов вызывают старые окна, из которых дует, изношенные туалеты, отопление. Мы нашли модель, как минимальными средствами провести капитальный ремонт по этим позициям. Это замена окон на новые стеклопакеты, замена санузлов, замена отопления, - уточнил Евгений Кравцов.

Евгений Кравцов сообщил, что, по подсчетам специалистов «Укрзалізниці», по формуле можно произвести обновление одного вагона за 1 миллион гривен, а, для сравнения, полностью новый вагон стоит сегодня 25 миллионов гривен, капитальный ремонт - 11-12 миллионов гривен.

— К 2020 году закладываем возможность отремонтировать 300-500 вагонов. Если сможем держать такие темпы, то за примерно три года сможем забыть о проблеме вагонов эконом-сегмента. Надеюсь, что эту инициативу поддерживают на уровне правительства и мы сможем начать эту программу, - резюмировал Евгений Кравцов.

Ранее сообщалось, что Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».