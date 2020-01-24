Кабинет министров Украины планирует привлечь 26 миллионов евро помощи Европейского союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами.

Об этом сообщается в Telegram-канале Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Сообщается, что на заседании Кабмина одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине».

В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям: институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности; поддержка малых фермерских хозяйств; поддержка земельной реформы.

Напомним, что Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца.