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Кабинет министров Украины планирует привлечь 26 миллионов евро помощи Европейского союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами.
Об этом сообщается в Telegram-канале Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Сообщается, что на заседании Кабмина одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине».
В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям: институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности; поддержка малых фермерских хозяйств; поддержка земельной реформы.
Напомним, что Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца.
Кабинет министров Украины планирует привлечь 26 миллионов евро помощи Европейского союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами.
Об этом сообщается в Telegram-канале Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Сообщается, что на заседании Кабмина одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине».
В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям: институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности; поддержка малых фермерских хозяйств; поддержка земельной реформы.
Напомним, что Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривен за 3 месяца.