Страйв Масийива

21 января врачи в Зимбабве приняли предложение единственного местного миллиардера обеспечить дополнительное финансирование медицины в регионе. Таким образом в стране подошла к концу длительная забастовка медработников из-за низких зарплат, не успевающих за 500%-й инфляцией.

Об этом пишет TJ.

Сообщается, что врачи в Зимбабве начали протестовать против плохих условий труда осенью 2019 года. Забастовки парализовали здравоохранение страны: многие медработники перестали приходить на работу.

Большинству протестующих платили меньше 100 долларов в месяц, из-за чего у них возникли проблемы даже с базовыми потребностями вроде покупки еды. Врачи требовали поднять зарплаты в долларовом выражении, чтобы справиться с трёхзначной инфляцией в стране. Однако правительство Зимбабве заявило, что не сможет увеличить им оклады.

Зимбабве уже долгое время находится в состоянии экономического кризиса. Страна столкнулась с высокой безработицей, проблемами с поставкой еды, а также с отключениями электричества. По официальным данным властей, годовая инфляция достигает 500%.

Внутренняя валюта Зимбабве обесценивается так быстро, что население страны перешло на американские доллары, покупая их на чёрном рынке. В начале 2019 года власти ввели новую валюту, но это пока не помогло стабилизировать экономику, хотя к концу года инфляция и замедлилась.