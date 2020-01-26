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Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 гривен за девять месяцев отставки, которую суд признал незаконной.
Об этом свидетельствует електронная декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, пишет «Молодой буковинец».
В декларации Алексея Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 гривен.
— Получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда, - прокомментировал Алексей Каспрук.
Каспрук - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка «Фронт змин». В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы, необходимо еще немного времени.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 гривен за девять месяцев отставки, которую суд признал незаконной.
Об этом свидетельствует електронная декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, пишет «Молодой буковинец».
В декларации Алексея Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 гривен.
— Получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда, - прокомментировал Алексей Каспрук.
Каспрук - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка «Фронт змин». В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы, необходимо еще немного времени.