Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 гривен за девять месяцев отставки, которую суд признал незаконной.

Об этом свидетельствует електронная декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, пишет «Молодой буковинец».

В декларации Алексея Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 гривен.

— Получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда, - прокомментировал Алексей Каспрук.

Каспрук - уроженец Черновцов, здесь же учился. Был членом партии Арсения Яценюка «Фронт змин». В 2014 году был избран мэром в первый раз. В ноябре 2015 года - был переизбран на второй срок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране, но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы, необходимо еще немного времени.