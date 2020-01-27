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Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану, - написал в субботу Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.
По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых.
— Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам, - говорится в письме председателя Евросовета.
Для достижения такого соглашения, подчеркнул он, всем сторонам необходимо продемонстрировать дух компромисса.
— Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении, - заявил Шарль Мишель.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— После совещаний, проведенных на уровне шерп, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану, - написал в субботу Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.
По его словам, любая отсрочка в решении этого вопроса создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых.
— Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам, - говорится в письме председателя Евросовета.
Для достижения такого соглашения, подчеркнул он, всем сторонам необходимо продемонстрировать дух компромисса.
— Я рассчитываю на вашу поддержку в этом отношении, - заявил Шарль Мишель.