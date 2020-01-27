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Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 20 по 24 января, потратил на поддержку гривны на межбанковском валютном рынке 26,5 миллионов долларов из резервов.
Об этом сообщает УНИАН.
НБУ сообщает, в этот период регулятор купил 50 миллионов долларов, продал – 76,5 миллионов долларов.
Согласно приведенным данным, с начала года покупка валюты Нацбанком на межбанковском рынке остается выше ее продажи на 241,5 миллионов долларов.
Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 миллиардов долларов.
Напомним, что Государственная миграционная служба Украины за 4 года выдала гражданам более 4,3 миллиона паспортов в виде ID-карточек.
Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 20 по 24 января, потратил на поддержку гривны на межбанковском валютном рынке 26,5 миллионов долларов из резервов.
Об этом сообщает УНИАН.
НБУ сообщает, в этот период регулятор купил 50 миллионов долларов, продал – 76,5 миллионов долларов.
Согласно приведенным данным, с начала года покупка валюты Нацбанком на межбанковском рынке остается выше ее продажи на 241,5 миллионов долларов.
Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 миллиардов долларов.
Напомним, что Государственная миграционная служба Украины за 4 года выдала гражданам более 4,3 миллиона паспортов в виде ID-карточек.