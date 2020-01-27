|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:40
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.6 грн
|EUR
|26.65 грн
|27.15 грн
Котировки акций на мировых фондовых рынках продолжают снижаться из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае.
Об этом сообщает Лига, ссылаясь на Reuters.
Индекс MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, снизился на 0,42% - до самого низкого уровня с 13 января. Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии упал на 0,45%.
Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до самого низкого уровня с 14 января.
Акции горнодобывающих компаний .SXPP рухнули на 3,1% из-за их подверженности влиянию Китая. Это крупнейшее снижение среди основных европейских подсекторов.
Многие рынки в Азии закрыты в понедельник в связи с празднованием Восточного Нового года.
— Поскольку большинство азиатских рынков закрыто, инвесторы с быстрыми деньгами покупают хеджирование без риска, например Treasuries, и продают Nikkei, - прокомментировал агентству Масахико Лу, управляющий портфелем в Alliance Bernstein.
Японский индекс Nikkei 225 на торгах 27 января снизился на 2%, что стало крупнейшим однодневным падением за пять месяцев. Китайский индекс ETAM ChinaAMC CSI 300 упал на 2,2%.
В тоже время на валютном рынке японская иена укрепилась на 0,5% до 108,73 иены за доллар - это ее максимум за две с половиной недели.
Офшорный юань просел более чем на 0,5% до 6,9776 против доллара.
Спот на золото вырос на 1,0% до 1585,80 долларов за унцию, самого высокого уровня с 8 января.
Напомним, вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек.
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Котировки акций на мировых фондовых рынках продолжают снижаться из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае.
Об этом сообщает Лига, ссылаясь на Reuters.
Индекс MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, снизился на 0,42% - до самого низкого уровня с 13 января. Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии упал на 0,45%.
Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до самого низкого уровня с 14 января.
Акции горнодобывающих компаний .SXPP рухнули на 3,1% из-за их подверженности влиянию Китая. Это крупнейшее снижение среди основных европейских подсекторов.
Многие рынки в Азии закрыты в понедельник в связи с празднованием Восточного Нового года.
— Поскольку большинство азиатских рынков закрыто, инвесторы с быстрыми деньгами покупают хеджирование без риска, например Treasuries, и продают Nikkei, - прокомментировал агентству Масахико Лу, управляющий портфелем в Alliance Bernstein.
Японский индекс Nikkei 225 на торгах 27 января снизился на 2%, что стало крупнейшим однодневным падением за пять месяцев. Китайский индекс ETAM ChinaAMC CSI 300 упал на 2,2%.
В тоже время на валютном рынке японская иена укрепилась на 0,5% до 108,73 иены за доллар - это ее максимум за две с половиной недели.
Офшорный юань просел более чем на 0,5% до 6,9776 против доллара.
Спот на золото вырос на 1,0% до 1585,80 долларов за унцию, самого высокого уровня с 8 января.
Напомним, вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек.