Котировки акций на мировых фондовых рынках продолжают снижаться из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Китае.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на Reuters.

Индекс MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, снизился на 0,42% - до самого низкого уровня с 13 января. Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии упал на 0,45%.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до самого низкого уровня с 14 января.

Акции горнодобывающих компаний .SXPP рухнули на 3,1% из-за их подверженности влиянию Китая. Это крупнейшее снижение среди основных европейских подсекторов.

Многие рынки в Азии закрыты в понедельник в связи с празднованием Восточного Нового года.

— Поскольку большинство азиатских рынков закрыто, инвесторы с быстрыми деньгами покупают хеджирование без риска, например Treasuries, и продают Nikkei, - прокомментировал агентству Масахико Лу, управляющий портфелем в Alliance Bernstein.

Японский индекс Nikkei 225 на торгах 27 января снизился на 2%, что стало крупнейшим однодневным падением за пять месяцев. Китайский индекс ETAM ChinaAMC CSI 300 упал на 2,2%.

В тоже время на валютном рынке японская иена укрепилась на 0,5% до 108,73 иены за доллар - это ее максимум за две с половиной недели.

Офшорный юань просел более чем на 0,5% до 6,9776 против доллара.

Спот на золото вырос на 1,0% до 1585,80 долларов за унцию, самого высокого уровня с 8 января.