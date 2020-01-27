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Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.
Об этом сообщает пресс-служба SCM.
«Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевой сферой бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, вместе с горнодобывающей промышленностью и металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом», — говорится в сообщении.
Campari Group, который купил виллу в 2016 году, выставил ее на продажу за 350 миллионов евро, за что вилла получила название «самой дорогой в мире».
Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс (Франция). Среди ее бывших владельцев — король Бельгии Леопольд II.
Напомним, журналисты ресурса Bihus.info показали загородный дом олигарха Рината Ахметова, который тот строит на средства, полученные от формулы «Роттердам+».
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Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.
Об этом сообщает пресс-служба SCM.
«Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевой сферой бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, вместе с горнодобывающей промышленностью и металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом», — говорится в сообщении.
Campari Group, который купил виллу в 2016 году, выставил ее на продажу за 350 миллионов евро, за что вилла получила название «самой дорогой в мире».
Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс (Франция). Среди ее бывших владельцев — король Бельгии Леопольд II.
Напомним, журналисты ресурса Bihus.info показали загородный дом олигарха Рината Ахметова, который тот строит на средства, полученные от формулы «Роттердам+».