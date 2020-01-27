Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова объявила о покупке виллы Les Cedres (Франция) у производителя алкоголя Campari Group.

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

«Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевой сферой бизнеса для инвестиций в Европе и Северной Америке, вместе с горнодобывающей промышленностью и металлургией, энергетикой, СМИ и транспортом», — говорится в сообщении.

Campari Group, который купил виллу в 2016 году, выставил ее на продажу за 350 миллионов евро, за что вилла получила название «самой дорогой в мире».

Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс (Франция). Среди ее бывших владельцев — король Бельгии Леопольд II.