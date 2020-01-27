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За бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого подозревают в хищении вещественных доказательств, внесли залог в размере 525,5 тысяч гривен ($21,5 тысяч).
Об этом «Украинской правде» рассказали сам Дмитрий Головин и его защитник.
Адвокат Николай Стоянов уточнил , что «залог внесло третье лицо».
В то же время он подчеркнул, что его апелляционную жалобу на меру пресечения до сих пор не рассмотрели и не назначили дату слушания.
«Учитывая то, что судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неуплаты залога (заключение под стражу и содержание в следственном изоляторе), то это был единственный выход из сложившейся ситуации, до рассмотрения апелляционной жалобы» , — пояснил он.
Напомним, 25 июля 2019 года в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Ему инкриминируют причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья подразумевает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
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За бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого подозревают в хищении вещественных доказательств, внесли залог в размере 525,5 тысяч гривен ($21,5 тысяч).
Об этом «Украинской правде» рассказали сам Дмитрий Головин и его защитник.
Адвокат Николай Стоянов уточнил , что «залог внесло третье лицо».
В то же время он подчеркнул, что его апелляционную жалобу на меру пресечения до сих пор не рассмотрели и не назначили дату слушания.
«Учитывая то, что судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неуплаты залога (заключение под стражу и содержание в следственном изоляторе), то это был единственный выход из сложившейся ситуации, до рассмотрения апелляционной жалобы» , — пояснил он.
Напомним, 25 июля 2019 года в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Ему инкриминируют причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья подразумевает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.