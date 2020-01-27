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Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.
— Фонд выделяет $5 миллионов на ответные меры 2019-nCoV в Китае и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов, – говорится в сообщении.
Средства выделяются, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины.
Партнерами фонда стали Национальная комиссия по здравоохранению, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, Национальный природоведческий фонд Китая и различные научно-исследовательские институты, связанные с Китайской академией наук, Университетом Сямэнь и Синофармской Китайской национальной группой Biotec.
Еще $5 миллионов направят в Африканский центр по контролю и предотвращению заболеваний для расширения мер против распространения коронавируса среди стран-членов Африканского Союза. Эти средства выделили на техническую поддержку мониторинга эпидемиологической ситуации, лабораторные исследования коронавируса и создание необходимых условий для изоляции и лечения инфицированных.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.
Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.
— Фонд выделяет $5 миллионов на ответные меры 2019-nCoV в Китае и уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов, – говорится в сообщении.
Средства выделяются, в том числе, на поиски методов лечения и вакцины.
Партнерами фонда стали Национальная комиссия по здравоохранению, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, Национальный природоведческий фонд Китая и различные научно-исследовательские институты, связанные с Китайской академией наук, Университетом Сямэнь и Синофармской Китайской национальной группой Biotec.
Еще $5 миллионов направят в Африканский центр по контролю и предотвращению заболеваний для расширения мер против распространения коронавируса среди стран-членов Африканского Союза. Эти средства выделили на техническую поддержку мониторинга эпидемиологической ситуации, лабораторные исследования коронавируса и создание необходимых условий для изоляции и лечения инфицированных.
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила оценку уровня угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне. Уровень угрозы на мировом уровне является «высоким», а не «умеренным», как было указано в первых версиях отчета ВОЗ