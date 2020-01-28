«Ukrainian Snail Holding» и «Tante Snails» совершили первую прямую поставку улиток в Европейский Союз путем Полтава-Барселона через польскую таможню.

Об этом сообщает «Ukrainian Snail Holding» в Facebook.

— Большинство фермеров уверяют, что также занимаются экспортом улиток в Европу. На практике надо было или делать огромный крюк через Прибалтику, или пользоваться услугами иностранных посредников. Из-за невозможности продавать улитки напрямую украинские фермеры теряют средства, ведь конечный покупатель платит высокую цену за улитки перекупщикам, - говорится в сообщении.

Фермеры открыли собственный склад в Испании, для безопасной доставки туда украинских улиток.

— Мы год работали над поиском вариантов прямого экспорта. На собственном опыте узнали о многих подводных камнях и препятствиях, но преодолели все юридические и логистические сложности. В частности, мы открыли собственный склад в Испании, чтобы помочь украинскому равлиководу быть защищенным от мошенников и иметь постоянный сбыт, - объясняют фермеры.

Ранее сообщалось, Украина за 9 месяцев этого года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в ЕС составил 93 тонны