За 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и на конец года составил 84,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

— Колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты, – отметили в Минфине.

Отмечается, что отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга – 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.

Сообщается, что расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 миллиарда гривен, по обслуживанию – 119,2 миллиарда гривен.

Напомним, размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.