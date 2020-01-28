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За 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и на конец года составил 84,4 миллиарда долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
— Колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты, – отметили в Минфине.
Отмечается, что отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга – 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.
Сообщается, что расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 миллиарда гривен, по обслуживанию – 119,2 миллиарда гривен.
Напомним, размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.
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За 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и на конец года составил 84,4 миллиарда долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
— Колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты, – отметили в Минфине.
Отмечается, что отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга – 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.
Сообщается, что расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 миллиарда гривен, по обслуживанию – 119,2 миллиарда гривен.
Напомним, размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.