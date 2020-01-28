Администрация Корабельного района объявила четвертый тендер по капитальный ремонт двух остановок общественного транспорта за 2,1 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили четвертый тендер по капитальному ремонту остановок общественного транспорта по обе стороны проспекта Богоявленского в районе Армянской Апостольской Церкви «Сурб Геворг» с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 100 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик до 31 декабря 2020 года должен будет обустроить территорию для остановки, перенести электроопоры, обустроить асфальтное покрытие, обустроить пешеходные дорожки, установить остановочный павильон, установить дорожные знаки, и провести ряд других работ.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 16 марта.

Примечательно, что первый тендер в августе 2019 года чиновники объявляли с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 172 тысяч 79 гривен. В сентябре 2019 года так и не сумев найти подрядчика был объявлен второй тендер, а его сумма была увеличена до 2 миллионов 194 тысяч 137 гривен. В третий раз в январе 2020 общая сумма предполагаемых работ была снижена до 2 миллионов 100 тысяч гривен, однако и в третий раз определить подрядчика в очередной раз не удалось.

Напомним, Коммунальное предприятие «Управление капитального строительства» Николаевского горсовета заплатило 149 тысяч гривен за ремонт баскетбольной площадки в 4 гимназии, который до сих пор не сделан.