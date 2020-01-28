Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить почти 11 миллионов гривен на содержание зеленых зон на протяжении 5 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники 24 января объявили 4 тендера по содержанию зеленых зон в четырех районах города. Так, на содержание зеленых насаждений в Ингульском районе собираются потратить 2 миллиона 990 тысяч гривен, в Заводском районе 2 миллиона 484 тысячи 580 гривен, в Центральном районе 2 миллиона 565 тысяч гривен и в Корабельном 2 миллиона 950 тысяч гривен.

В соответствии с условиями договор подрядчик должен будет очищать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега, производить формировочную обрезку деревьев, сносить деревья и корчевать пни, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводит ряд других видов работ.

Все работы во всех четырех районах должны выполняться до 30 июня 2020 года.

Согласно тендерной документации 13 февраля состоится аукцион по определению подрядчика в Заводском районе, а 17 февраля аукционы по определению подрядчиков в Центральном, Ингульском и Корабельном районах.

Напомним, в 2018 году на содержание зеленых насаждений, парков, скверов, бульваров и улиц Николаева было потрачено около 50 миллионов гривен.