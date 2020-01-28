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Газпром планирует самостоятельно закончить строительство морского газопровода «Северный поток-2», без использования услуг западных компаний и технологий.
Об этом сообщила заместитель главы правления российской компании Елена Бурмистрова во время Европейской газовой конференции, передает Громадське.
В частности, Бурмистрова отметила, что сейчас «Северный поток-2» готов на 94%. Еще 6% трубопровода «планирует достроить российская сторона».
Также заместитель главы Газпрома отметила, что даже после окончания строительства этого трубопровода Россия планирует экспортировать в Европу примерно те же объемы газа, что и раньше.
— В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки газа сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия, — добавила она.
Отметим, что российский Газпром строил «Северный поток-2» для того, чтобы иметь возможность поставлять свой газ в Европу в обход газотранспортной системы Украины. Проект на 100% принадлежит России, однако Газпром привлекал иностранных партнеров для участия в нем. Среди них — ведущие энергетические компании Германии, Франции и Австрии.
«Северный поток-2» — вторая ветвь морского трубопровода, который Россия строит через Балтийское море от побережья России до побережья Германии. С Севера Германии газ из трубопровода должен поставляться в Центральную Европу, обеспечивая потребности Германии, Австрии, Чехии и ряда других стран. В случае завершения строительства этого трубопровода Россия получила бы возможность полностью отказаться от традиционных путей поставки своего газа, в частности с помощью ГТС Украины.Напомним, что Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что трубопровод «Северный поток-2» могут достроить вопреки санкциям.
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Газпром планирует самостоятельно закончить строительство морского газопровода «Северный поток-2», без использования услуг западных компаний и технологий.
Об этом сообщила заместитель главы правления российской компании Елена Бурмистрова во время Европейской газовой конференции, передает Громадське.
В частности, Бурмистрова отметила, что сейчас «Северный поток-2» готов на 94%. Еще 6% трубопровода «планирует достроить российская сторона».
Также заместитель главы Газпрома отметила, что даже после окончания строительства этого трубопровода Россия планирует экспортировать в Европу примерно те же объемы газа, что и раньше.
— В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки газа сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия, — добавила она.
Отметим, что российский Газпром строил «Северный поток-2» для того, чтобы иметь возможность поставлять свой газ в Европу в обход газотранспортной системы Украины. Проект на 100% принадлежит России, однако Газпром привлекал иностранных партнеров для участия в нем. Среди них — ведущие энергетические компании Германии, Франции и Австрии.
«Северный поток-2» — вторая ветвь морского трубопровода, который Россия строит через Балтийское море от побережья России до побережья Германии. С Севера Германии газ из трубопровода должен поставляться в Центральную Европу, обеспечивая потребности Германии, Австрии, Чехии и ряда других стран. В случае завершения строительства этого трубопровода Россия получила бы возможность полностью отказаться от традиционных путей поставки своего газа, в частности с помощью ГТС Украины.Напомним, что Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что трубопровод «Северный поток-2» могут достроить вопреки санкциям.