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Бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-совладелец одной из крупнейших в стране строительных корпораций «Укрбуд» Максим Микитась стал первым в Украине владельцем Lamborghini Urus.
Об этом сообщает издание Новое Время.
По информации генерального директора компании «Укрбуд Девелопмент» Олеги Майбороды, Микитась стал первым в Украине владельцем автомобиля Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася), стоимость которого составляет около $700 тысяч.
У бизнесмена также имеется бронированный Майбах – за $600 тысяч и Aston Martin — за $300 тысяч. Согласно декларации Микитася за 2018 год, его коллекция насчитывает 22 пары часов Rolex, Girard Perregaux, Breguet, Jaeger LeCoultre, Franck Muller и других марок.
Супруге бывшего депутата Наталье Микитась принадлежит 17 ювелирных украшений — от браслетов до колец с бриллиантами. У пары 12 земельных участков в Киеве, Киевской области и Чернигове, пять жилых домов в столице и области, пять квартир.
Напомним, Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января.
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Бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-совладелец одной из крупнейших в стране строительных корпораций «Укрбуд» Максим Микитась стал первым в Украине владельцем Lamborghini Urus.
Об этом сообщает издание Новое Время.
По информации генерального директора компании «Укрбуд Девелопмент» Олеги Майбороды, Микитась стал первым в Украине владельцем автомобиля Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася), стоимость которого составляет около $700 тысяч.
У бизнесмена также имеется бронированный Майбах – за $600 тысяч и Aston Martin — за $300 тысяч. Согласно декларации Микитася за 2018 год, его коллекция насчитывает 22 пары часов Rolex, Girard Perregaux, Breguet, Jaeger LeCoultre, Franck Muller и других марок.
Супруге бывшего депутата Наталье Микитась принадлежит 17 ювелирных украшений — от браслетов до колец с бриллиантами. У пары 12 земельных участков в Киеве, Киевской области и Чернигове, пять жилых домов в столице и области, пять квартир.
Напомним, Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января.