По данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составляла 12 тысяч 264 гривен в месяц ($490), что на 1585 гривен ($64 или 14,8%) больше, чем в ноябре.

Такие данные приведены в статистическом сборнике Госкомстата, передаёт Громадське.

Там отмечают, что за последний год средняя зарплата в Украине выросла на 16% и в декабре она была в 2,9 раза больше, чем минимальная зарплата.

Самой высокой в декабре 2019 года была зарплата работников финансовой и страховой деятельности — в среднем почти 22 тысячи гривен ($889) в месяц. В тройку самых высокооплачиваемых отраслей вошли также IТ (в среднем 19,63 тысячи гривен, что равно $792) и работники сферы государственного управления и обороны (в среднем получили 20,3 тысячи гривен в декабре, что равно $820).

Самые низкие зарплаты были в сфере временного размещения и организации питания (в среднем 7280 гривен в месяц, что равно $294) и здравоохранения (в среднем 8505 гривен в месяц).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты у жителей Киева (в среднем 18,8 тысячи гривен в месяц), а самые низкие — Черниговской области (в среднем 8851 гривна в месяц, что равно $356).

— Существенный рост зарплаты в Украине в декабре 2019 года можно объяснить эффектом тринадцатой зарплаты, то есть практики, когда работодатели платят дополнительные премии своим работникам накануне Нового года, - говорится в сообщении.

Напомним, что советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.