Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева закупило 13 тон масла на 1,6 миллиона гривен у фирмы «Николаевмолпром», которую уличили в продаже фальсификата.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники объявили торги по закупке 13 тысяч 100 килограмм сливочного масла с ожидаемой стоимостью продукту в 1 миллион 716 тысяч 624 гривны.

Участие в торгах приняло всего три фирмы, среди которых: ООО «Николаевмолпром» с предложением в 1 миллион 680 тысяч 700 гривен, ООО «Юрия» с предложением в 1 миллион 680 тысяч 730 гривен и ООО «Ю.Кей», которое предложило поставить масло за 1 миллион 715 тысяч 328 гривен. В итоге чиновники отдали предпочтение наиболее выгодному предложению компании «Николаевмолпром» с которой 27 января заключили договор.

Отметим, что журналистская команда 1+1 «ТСН Неделя» в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат» проводила мониторинг сливочного масла, в рамках которого оказалось, что компания «Николаевмолпром» продает под его видом фальсификат.

— Это 100% экстра фальшивка. Искусственный продукт без единой капли молока, - комментируют результаты исследования образцов масла от николаевского производителя эксперты.

Напомним, в феврале 2019 года на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета прошли обыски по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.