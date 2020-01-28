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Начальника управления Южного офиса Государственной аудиторской службы на Николаевщине Денис Яковлев заявил, что в области не проводились финансовые проверки в некоторых сельсоветах и поселковых советах уже больше 10 лет.
Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Глава управления отметил, что аудитслужба в последнее время получает много жалоб с просьбой провести ревизию на уровне местных бюджетов, но некоторые маленькие территориальные общины не проверялись уже больше 10 лет.
— Даже если смотреть на какую-то диджитализацию процесса, то пока что у нас очень много есть работы. Я вам скажу, что по местным бюджетам сейчас не меньше, а больше мы получаем обращений, жалоб с просьбой провести ревизию на уровне местных бюджетов. Действительно маленькие территориальные общины, маленькие советы, они вообще есть которые не проверялись по 10 лет и больше. Потому что у нас риск-ориентированный отбор и человеческий ресурс не позволяет идти, - рассказал Денис Яковлев.
Напомним, что Государственная служба качества образования утвердила перечень школ Украины, в которых в 2020 году будут проведены институциональные аудиты. В список вошло 101 учреждение общего среднего образования, четыре из которых – в Николаевской области.
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Начальника управления Южного офиса Государственной аудиторской службы на Николаевщине Денис Яковлев заявил, что в области не проводились финансовые проверки в некоторых сельсоветах и поселковых советах уже больше 10 лет.
Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Глава управления отметил, что аудитслужба в последнее время получает много жалоб с просьбой провести ревизию на уровне местных бюджетов, но некоторые маленькие территориальные общины не проверялись уже больше 10 лет.
— Даже если смотреть на какую-то диджитализацию процесса, то пока что у нас очень много есть работы. Я вам скажу, что по местным бюджетам сейчас не меньше, а больше мы получаем обращений, жалоб с просьбой провести ревизию на уровне местных бюджетов. Действительно маленькие территориальные общины, маленькие советы, они вообще есть которые не проверялись по 10 лет и больше. Потому что у нас риск-ориентированный отбор и человеческий ресурс не позволяет идти, - рассказал Денис Яковлев.
Напомним, что Государственная служба качества образования утвердила перечень школ Украины, в которых в 2020 году будут проведены институциональные аудиты. В список вошло 101 учреждение общего среднего образования, четыре из которых – в Николаевской области.