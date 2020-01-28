Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 2,8 миллиона гривен на уход за двумя скверами до конца 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок ProZorro.

28 января департамент ЖКХ объявил тендер на уход за двумя скверами – имени 68-ми десантников и сквером возле здания облгосадминистрации.

На содержание зеленых насаждений, уборку тротуаров, урн и т. п. чиновники планируют потратить 2 850 000 гривен. Согласно тендерной документации, общая площадь объектов составляет 32,3 тысячи квадратных метров.

Начало аукциона запланировано на 14 февраля.

Ранее сообщалось, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить почти 11 миллионов гривен на содержание зеленых зон на протяжении 5 месяцев.

Напомним, что в прошлом году сумма тендера была меньше более чем в 2 раза и составляла 1,3 миллиона гривен.