Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процедура закупки 50 коммунальных автобусов и 60 троллейбусов начнется летом этого года.

Об этом он написал в Facebook, отчитавшись о встречах в Мининфраструктуры и с представителем Европейского банка реконструкции и развития.

«Первая встреча состоялась в Министерстве инфраструктуры под председательством заместителя министра Натальи Форсюк, где обсудили проблемные вопросы по проекту, который реализуем совместно с Европейским инвестиционным банком по покупке 50 новых низкополых автобусов типа тех, которые уже курсируют по Николаеву (так называемые «зеленые автобусы»). Разработали дорожную карту реализации проекта», - написал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств со всех сторон, то с начала июня город начнет процедуру закупки этих автобусов.

Также делегация из Николаева встретилась с представителем Европейского банка реконструкции и развития, который курирует проекты муниципального сектора, Денисом Гаевым. Во время встречи обсудили проект по закупке 60 троллейбусов (40 обычных низкополих и 20 на автономном ходу).

«Рассмотрели полученные от Антимонопольного комитета документы и запланировали следующие действия со стороны николаевской городской власти, начав формировать пакет документов для тендерной документации. Если все будет хорошо, то можем ожидать закупку на конец лета», - отметил городской голова.

Он также добавил, что при благоприятных обстоятельствах, уже в начале осени город начнет получать первые троллейбусы.

Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить вопрос с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.