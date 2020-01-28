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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процедура закупки 50 коммунальных автобусов и 60 троллейбусов начнется летом этого года.
Об этом он написал в Facebook, отчитавшись о встречах в Мининфраструктуры и с представителем Европейского банка реконструкции и развития.
«Первая встреча состоялась в Министерстве инфраструктуры под председательством заместителя министра Натальи Форсюк, где обсудили проблемные вопросы по проекту, который реализуем совместно с Европейским инвестиционным банком по покупке 50 новых низкополых автобусов типа тех, которые уже курсируют по Николаеву (так называемые «зеленые автобусы»). Разработали дорожную карту реализации проекта», - написал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств со всех сторон, то с начала июня город начнет процедуру закупки этих автобусов.
Также делегация из Николаева встретилась с представителем Европейского банка реконструкции и развития, который курирует проекты муниципального сектора, Денисом Гаевым. Во время встречи обсудили проект по закупке 60 троллейбусов (40 обычных низкополих и 20 на автономном ходу).
«Рассмотрели полученные от Антимонопольного комитета документы и запланировали следующие действия со стороны николаевской городской власти, начав формировать пакет документов для тендерной документации. Если все будет хорошо, то можем ожидать закупку на конец лета», - отметил городской голова.
Он также добавил, что при благоприятных обстоятельствах, уже в начале осени город начнет получать первые троллейбусы.
Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить вопрос с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Напомним, что депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процедура закупки 50 коммунальных автобусов и 60 троллейбусов начнется летом этого года.
Об этом он написал в Facebook, отчитавшись о встречах в Мининфраструктуры и с представителем Европейского банка реконструкции и развития.
«Первая встреча состоялась в Министерстве инфраструктуры под председательством заместителя министра Натальи Форсюк, где обсудили проблемные вопросы по проекту, который реализуем совместно с Европейским инвестиционным банком по покупке 50 новых низкополых автобусов типа тех, которые уже курсируют по Николаеву (так называемые «зеленые автобусы»). Разработали дорожную карту реализации проекта», - написал Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств со всех сторон, то с начала июня город начнет процедуру закупки этих автобусов.
Также делегация из Николаева встретилась с представителем Европейского банка реконструкции и развития, который курирует проекты муниципального сектора, Денисом Гаевым. Во время встречи обсудили проект по закупке 60 троллейбусов (40 обычных низкополих и 20 на автономном ходу).
«Рассмотрели полученные от Антимонопольного комитета документы и запланировали следующие действия со стороны николаевской городской власти, начав формировать пакет документов для тендерной документации. Если все будет хорошо, то можем ожидать закупку на конец лета», - отметил городской голова.
Он также добавил, что при благоприятных обстоятельствах, уже в начале осени город начнет получать первые троллейбусы.
Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить вопрос с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Напомним, что депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.