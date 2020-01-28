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Конкурсная комиссия Украинского фонда стартапов отдала наибольшее количество баллов компании AeroDrone – разработчику мультифункциональных беспилотных самолетов с большой полезной нагрузкой и длительным полётом.
Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.
Второе место по решению комиссии занял стартап GeoDesign.info – умная оценка локаций для успешного развития бизнеса.
Третье – за BIOC, представившей технологию нанополимеризации, которая позволяет на молекулярном уровне связать крахмал и получить биокомпаунд (или биопластик) с высокими физико-механическими свойствами.
Отмечается, что созданный летом 2019 года украинский фонд стартапов получил более 300 заявок и предварительно выбрал двенадцать проектов для питчинга. На стадиях pre-seed они получат до $25 тысяч, на стадии seed – до $50 тысяч. Итоговое решение о том, сколько стартапов получат финансирование, будет озвучено 31 января.
Напомним, солнечная черепица, спроектированная николаевским инженером Павлом Рекой, получила награду от UNIDO — учреждения Организации Объединенных Наций (ООН), которое специализируется на продвижении международного промышленного сотрудничества.
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Конкурсная комиссия Украинского фонда стартапов отдала наибольшее количество баллов компании AeroDrone – разработчику мультифункциональных беспилотных самолетов с большой полезной нагрузкой и длительным полётом.
Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.
Второе место по решению комиссии занял стартап GeoDesign.info – умная оценка локаций для успешного развития бизнеса.
Третье – за BIOC, представившей технологию нанополимеризации, которая позволяет на молекулярном уровне связать крахмал и получить биокомпаунд (или биопластик) с высокими физико-механическими свойствами.
Отмечается, что созданный летом 2019 года украинский фонд стартапов получил более 300 заявок и предварительно выбрал двенадцать проектов для питчинга. На стадиях pre-seed они получат до $25 тысяч, на стадии seed – до $50 тысяч. Итоговое решение о том, сколько стартапов получат финансирование, будет озвучено 31 января.
Напомним, солнечная черепица, спроектированная николаевским инженером Павлом Рекой, получила награду от UNIDO — учреждения Организации Объединенных Наций (ООН), которое специализируется на продвижении международного промышленного сотрудничества.