Европейский Союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и малого фермерства.

Соответствующее соглашение в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи, передает Радио Свобода.

В частности, эти средства пойдут на «укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ».

Верховная Рада 13 ноября проголосовала в первом чтении за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности, Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. Продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.