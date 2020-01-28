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Европейский Союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и малого фермерства.
Соответствующее соглашение в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи, передает Радио Свобода.
В частности, эти средства пойдут на «укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ».
Верховная Рада 13 ноября проголосовала в первом чтении за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности, Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. Продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.
Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.
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Европейский Союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и малого фермерства.
Соответствующее соглашение в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи, передает Радио Свобода.
В частности, эти средства пойдут на «укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ».
Верховная Рада 13 ноября проголосовала в первом чтении за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Открытие рынка земли поддерживают западные организации, в частности, Международный валютный фонд и Европейский суд по правам человека. Продажа сельскохозяйственной земли в Украине пока официально запрещена.
Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении специального саммита Евросоюза по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.