«Укрпочта» вдвое увеличила зарплату работников производственного персонала.

Об этом в комментарии журналистам сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, сообщает Укринформ.

«Средний доход работников на сегодня составляет 6400 грн. Когда я пришел на эту должность три года назад, он составлял 3400 грн. То есть, практически вдвое мы увеличили средний доход работников. Поэтому когда звучат с экранов непонятные для меня цифры, потому что минимальная зарплата в стране 4723... Укрпочта — государственная компания и строго придерживается законодательства. Средний оклад работников только производственного, а это почтальона, операторы, водители, сортировщики, без менеджмента, административного персонала, в среднем по стране по состоянию на декабрь 2019 составляет 6400 грн», — заявил Игорь Смелянский.

Он отметил, что с 2011 по 2014 год средний темп роста доходов Укрпочты составил 4%. По данным, которые привел Смелянский, на момент назначения его председателем Укрпочты в 2016 году доход Укрпочты составил 4,6 млрд, сейчас, по итогам 2019 — 8,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в 2020 году будет получать ежемесячную зарплату 1,9 миллиона гривен.