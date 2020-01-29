Соответствующее видео появилось на официальной странице НБУ.

В частности, в Нацбанке отмечают, что фальшивые банкноты номиналом 200 гривен существенно отличаются от оригинальных на ощупь: такие банкноты злоумышленники печатали на обычной бумаге вместо банкнотной.

Также некоторые элементы на банкноте, в частности надпись «200» на лицевой стороне, не меняют свой цвет при изменении угла обзора банкноты.

В Нацбанке отмечают, что злоумышленники пытались воспроизвести даже те элементы защиты банкноты 200 гривен, которые можно разглядеть только в ультрафиолетовом излучении. Однако, несмотря на это, фальшивые банкноты все же можно отличить по отсутствию оранжевого свечения в слове «национальный» на лицевой стороне купюры и отсутствию оранжевого свечения в нижнем номере банкноты, которые появляются во время проверки купюры под ультрафиолетовым светом.

Напомним, в 2019 году Национальный банк Украины обнаружил несколько больше поддельных банкнот, чем годом ранее. Чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 гривен.