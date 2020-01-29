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В связи с распространенными случаями изъятия из обращения партии фальшивых банкнот номиналом 200 гривен, Национальный банк Украины решил объяснить ключевые различия, по которым можно самостоятельно обнаружить подделку.
Соответствующее видео появилось на официальной странице НБУ.
В частности, в Нацбанке отмечают, что фальшивые банкноты номиналом 200 гривен существенно отличаются от оригинальных на ощупь: такие банкноты злоумышленники печатали на обычной бумаге вместо банкнотной.
Также некоторые элементы на банкноте, в частности надпись «200» на лицевой стороне, не меняют свой цвет при изменении угла обзора банкноты.
В Нацбанке отмечают, что злоумышленники пытались воспроизвести даже те элементы защиты банкноты 200 гривен, которые можно разглядеть только в ультрафиолетовом излучении. Однако, несмотря на это, фальшивые банкноты все же можно отличить по отсутствию оранжевого свечения в слове «национальный» на лицевой стороне купюры и отсутствию оранжевого свечения в нижнем номере банкноты, которые появляются во время проверки купюры под ультрафиолетовым светом.
Напомним, в 2019 году Национальный банк Украины обнаружил несколько больше поддельных банкнот, чем годом ранее. Чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 гривен.
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В связи с распространенными случаями изъятия из обращения партии фальшивых банкнот номиналом 200 гривен, Национальный банк Украины решил объяснить ключевые различия, по которым можно самостоятельно обнаружить подделку.
Соответствующее видео появилось на официальной странице НБУ.
В частности, в Нацбанке отмечают, что фальшивые банкноты номиналом 200 гривен существенно отличаются от оригинальных на ощупь: такие банкноты злоумышленники печатали на обычной бумаге вместо банкнотной.
Также некоторые элементы на банкноте, в частности надпись «200» на лицевой стороне, не меняют свой цвет при изменении угла обзора банкноты.
В Нацбанке отмечают, что злоумышленники пытались воспроизвести даже те элементы защиты банкноты 200 гривен, которые можно разглядеть только в ультрафиолетовом излучении. Однако, несмотря на это, фальшивые банкноты все же можно отличить по отсутствию оранжевого свечения в слове «национальный» на лицевой стороне купюры и отсутствию оранжевого свечения в нижнем номере банкноты, которые появляются во время проверки купюры под ультрафиолетовым светом.
Напомним, в 2019 году Национальный банк Украины обнаружил несколько больше поддельных банкнот, чем годом ранее. Чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 гривен.