Соответствующее заявление разместили на официальной странице Министерства финансов Украины.

В заявлении также акцентируют внимание на необходимости возвращения средств, выведенных из ПриватБанка накануне его национализации.

— Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов, – говорится в заявлении.

Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка.