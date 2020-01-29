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По результатам шестого заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом стороны выпустили совместное заявление, в котором отметили необратимость реформ в банковском секторе Украины и национализации ПриватБанка.
Соответствующее заявление разместили на официальной странице Министерства финансов Украины.
В заявлении также акцентируют внимание на необходимости возвращения средств, выведенных из ПриватБанка накануне его национализации.
— Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов, – говорится в заявлении.
Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка.
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По результатам шестого заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом стороны выпустили совместное заявление, в котором отметили необратимость реформ в банковском секторе Украины и национализации ПриватБанка.
Соответствующее заявление разместили на официальной странице Министерства финансов Украины.
В заявлении также акцентируют внимание на необходимости возвращения средств, выведенных из ПриватБанка накануне его национализации.
— Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов, – говорится в заявлении.
Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка.