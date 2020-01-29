Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на ответ Главного организационного управления Аппарата Рады на запрос.

Как сообщается, за ноябрь, согласно распоряжению главы Верховной Рады, 78 народным депутатам не возместили расходы за выполнение ими депутатских полномочий. Прогульщики, которые не получили средства, были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных.

Наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь»: там, как сообщает ЧЕСНО, 50% депутатов не получили выплат.

Среди прогульщиков комитетов – лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

По данным Аппарата Рады, в течение ноября 71 народный избранник без уважительных причин не принимал непосредственного участия в более 30% голосований Рады.

Наибольшее количество пропущенных голосований на пленарных заседаниях в ноябре — у депутатов от монобольшинства Александра Дубинского (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера, которого назначили главой Харьковской ОГА (93,3%), внефракционнго мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя ОПЗЖ Юрия Солода (91%).

Напомним, с 1 ноября 2019 года вступил в силу закон №1035-2, который предусматривает прекращение возмещения народным депутатам расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, если те без уважительных причин не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады или пропускали заседания парламентских комитетов.