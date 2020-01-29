Кабинет министров ужесточил ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

— До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц — от 34 до 170 гривен. Такого «наказания» недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности, — отметил Алексей Гончарук.

По его словам, усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

— Кроме того, Правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других, — написал Алексей Гончарук.

Кроме того, Гончарук отметил, что отныне минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный — 8500 гривен.

— Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, «скорой» или аварийных служб — он составит от 3400 до 10200 гривен, — сообщил Алексей Гончарук.

Напомним, что в Южноукраинске Николаевской области владелец квартиры самостоятельно потушил пожар, который возник из-за короткого замыкания стиральной машины.