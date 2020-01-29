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5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия «Укргаздобыча» истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское - 89%, Западно-Крестищенское - 90%, Яблуновское - 79%, Ефремовское - 82%, Мелеховское - 82%. Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать «гринфилды» - новые участки, - говорится в сообщении.
Также в госкомпании напомнили, что за 2019 «Укргаздобыча» открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м3 голубого топлива, нарастила 15 миллиардов кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 миллиарда м3 газа.
Напомним, что в Николаеве и области потребители газа с 1 января будут получать 2 платежки: за газ и за его доставку. Цены за газ и его транспортировку вырастут.
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5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия «Укргаздобыча» истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское - 89%, Западно-Крестищенское - 90%, Яблуновское - 79%, Ефремовское - 82%, Мелеховское - 82%. Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать «гринфилды» - новые участки, - говорится в сообщении.
Также в госкомпании напомнили, что за 2019 «Укргаздобыча» открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м3 голубого топлива, нарастила 15 миллиардов кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 миллиарда м3 газа.
Напомним, что в Николаеве и области потребители газа с 1 января будут получать 2 платежки: за газ и за его доставку. Цены за газ и его транспортировку вырастут.