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Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах.
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает УНН.
— Мы 100% выходим с избыточными запасами отопительного периода. Также огромные запасы есть в европейских хранилищах. Теплая зима, фактор наличия транспортировки по территории Украины тоже влияет, - рассказал Алексей Оржель.
По его словам, это является «драйверами, которые влияют на уменьшение цен» как в Европе, так и в Украине.
Ранее сообщалось, что 5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия «Укргаздобыча» истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.
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Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах.
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает УНН.
— Мы 100% выходим с избыточными запасами отопительного периода. Также огромные запасы есть в европейских хранилищах. Теплая зима, фактор наличия транспортировки по территории Украины тоже влияет, - рассказал Алексей Оржель.
По его словам, это является «драйверами, которые влияют на уменьшение цен» как в Европе, так и в Украине.
Ранее сообщалось, что 5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия «Укргаздобыча» истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.