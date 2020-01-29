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Баштанская местная прокуратура через суд вернула земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 371 гектар стоимостью почти 9 миллионов гривен училищу, который незаконно передали в аренду.
Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.
Отмечается, что ПТУ незаконно распорядилось землёй и передало её фермерскому хозяйству в коммерческих целях. Хозяйственный суд Николаевской области поддержал позицию местной прокуратуры и признал недействительным договор аренды этой земли между фермерским хозяйством и профессиональным техническим училищем.
Также суд обязал вернуть землю ПТУ. Сейчас этот земельный участок уже возвращен училищу.
Напомним, что в Николаевской области прокуратура через суд хочет получить в бюджет 355 тысяч гривен от предпринимателя, который незаконно использовал земельный участок для ведения бизнеса.
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Баштанская местная прокуратура через суд вернула земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 371 гектар стоимостью почти 9 миллионов гривен училищу, который незаконно передали в аренду.
Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.
Отмечается, что ПТУ незаконно распорядилось землёй и передало её фермерскому хозяйству в коммерческих целях. Хозяйственный суд Николаевской области поддержал позицию местной прокуратуры и признал недействительным договор аренды этой земли между фермерским хозяйством и профессиональным техническим училищем.
Также суд обязал вернуть землю ПТУ. Сейчас этот земельный участок уже возвращен училищу.
Напомним, что в Николаевской области прокуратура через суд хочет получить в бюджет 355 тысяч гривен от предпринимателя, который незаконно использовал земельный участок для ведения бизнеса.