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Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что для КП не заложили в городском бюджете 2020 года около 60 миллионов гривен на содержание.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Он отметил, что для «Николаевэлектротранса» в бюджете на текущий год заложили средства только на зарплаты работникам, однако не на электроэнергию или содержание предприятия.
— То что мы просили нам деньги заложили на зарплату. Бюджет был принят в декабре месяце. Что касается электроэнергии, что касается содержания предприятия, к сожалению, вопрос не был рассмотрен. Разница примерно в 60 миллионов. Недофинансирования, - заявил Владимир Евтушенко.
Ранее Владимир Евтушенко уже заявлял, что у предприятия не хватает денег для оплаты за электроэнергию.
Напомним, 12 марта, исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о перераспределении бюджета города, выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс»
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Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что для КП не заложили в городском бюджете 2020 года около 60 миллионов гривен на содержание.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Он отметил, что для «Николаевэлектротранса» в бюджете на текущий год заложили средства только на зарплаты работникам, однако не на электроэнергию или содержание предприятия.
— То что мы просили нам деньги заложили на зарплату. Бюджет был принят в декабре месяце. Что касается электроэнергии, что касается содержания предприятия, к сожалению, вопрос не был рассмотрен. Разница примерно в 60 миллионов. Недофинансирования, - заявил Владимир Евтушенко.
Ранее Владимир Евтушенко уже заявлял, что у предприятия не хватает денег для оплаты за электроэнергию.
Напомним, 12 марта, исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о перераспределении бюджета города, выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс»
11 октября исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах города до 5 гривен.