Директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что для КП не заложили в городском бюджете 2020 года около 60 миллионов гривен на содержание.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Он отметил, что для «Николаевэлектротранса» в бюджете на текущий год заложили средства только на зарплаты работникам, однако не на электроэнергию или содержание предприятия.

— То что мы просили нам деньги заложили на зарплату. Бюджет был принят в декабре месяце. Что касается электроэнергии, что касается содержания предприятия, к сожалению, вопрос не был рассмотрен. Разница примерно в 60 миллионов. Недофинансирования, - заявил Владимир Евтушенко.

Ранее Владимир Евтушенко уже заявлял, что у предприятия не хватает денег для оплаты за электроэнергию.