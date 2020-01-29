Николаевщина оказалась на первом месте среди областей Украины по показателю роста средней заработной платы в 2019 году. При этом, регион занимает пятое место среди других областей по размеру зарплат.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 29 января.

Так, с начала 2019 года зарплаты на Николаевщине выросли на 22,2% в сравнении с 2018 годом. На втором месте – Днепропетровская область с показателем 21,3%. На третьем – Донецкая (21%).

Меньше всего зарплаты выросли в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях – на 14-15,4%.

Согласно данным Госстата, самые высокие средние зарплаты по итогам 2019 года по регионам зафиксированы в Донецкой (11,7 тысяч гривен), Киевской (11 тысяч) и Днепропетровской (10,7 тысяч) областях. В столице средняя зарплата составила 15,7 тысяч гривен. Среди областей Николаевская заняла пятое место – 9,9 тысяч.

Самая низкая средняя зарплата наблюдается в Черновицкой, Херсонской и Черниговской областях (8-8,2 тысячи гривен).

Отметим, что Государственная служба статистики собирает информацию на предприятиях, где трудоустроено от 10 человек.

Ранее сообщалось, что по данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Украине составляла 12 тысяч 264 гривен в месяц ($490), что на 1585 гривен ($64 или 14,8%) больше, чем в ноябре.