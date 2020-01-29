Цены на газ для украинских потребителей в феврале могут быть снова снижены.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы ожидаем, что положительные тренды, которые есть на рынке, будут продолжать свое действие. Это означает, что эта новая формула нам даст возможность еще раз, возможно, в положительную сторону уменьшения, пересмотреть цены в феврале... У меня есть уверенность, что в феврале мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ», — заявил министр.

Напомним, в «Николаевгазе» рассказали, что по новым платёжкам за газ и его поставку придется платить больше.