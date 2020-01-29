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Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширили список антироссийских санкций.
Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Как сообщается, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.
— Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму, - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Отмечается, что санкции были введены против:
Юрия Гоцанюка, который является так называемым премьер-министром так называемой Республики Крым;
Михаила Развожаева, так называемого и.о. губернатора Севастополя;
Владимира Немцева - так называемого главы Законодательного собрания;
Сергея Даниленко, который является так называемым главой Севастопольской избирательной комиссии;
Лидии Басовой, которая является так называемым заместителем главы Севастопольской избирательной комиссии;
Екатерины Пырковой, которая является так называемым секретарем Севастопольской избирательной комиссии;
Екатерины Алтабаевой - так называемым член Совета Федерации РФ от Севастополя;
Александра Ганова, который является генеральным директором Grand Service Express.
Кроме того, в санкционный список была введена компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.
Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.
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Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширили список антироссийских санкций.
Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Как сообщается, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.
— Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму, - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Отмечается, что санкции были введены против:
Юрия Гоцанюка, который является так называемым премьер-министром так называемой Республики Крым;
Михаила Развожаева, так называемого и.о. губернатора Севастополя;
Владимира Немцева - так называемого главы Законодательного собрания;
Сергея Даниленко, который является так называемым главой Севастопольской избирательной комиссии;
Лидии Басовой, которая является так называемым заместителем главы Севастопольской избирательной комиссии;
Екатерины Пырковой, которая является так называемым секретарем Севастопольской избирательной комиссии;
Екатерины Алтабаевой - так называемым член Совета Федерации РФ от Севастополя;
Александра Ганова, который является генеральным директором Grand Service Express.
Кроме того, в санкционный список была введена компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.
Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.