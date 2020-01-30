Китайское отделение американского автопроизводителя Tesla сообщило своим клиентам, что из-за вспышки коронавируса в КНР они смогут заряжать электромобили на фирменных станциях Supercharger бесплатно.

Об этом сообщает издание CNET.

Такая возможность будет действительна в течение «чрезвычайного периода» – до завершения смертоносной вспышки вируса 2019-nCoV.

Решение компании продиктовано желанием снизить риск передачи инфекции. В Tesla считают, что возможность бесплатной подзарядки позволит владельцам электромобилей меньше пользоваться общественным транспортом.

Уведомление о том, что зарядка стала бесплатной, выводится на экран электромобилей Tesla в Китае.

— Чтобы облегчить ваше путешествие во время вспышки эпидемии, отныне мы даем доступ к бесплатной подзарядке для всех транспортных средств Tesla до тех пор, пока эпидемия не прекратится. Мы надеемся, что в этот чрезвычайный период вы сможете при необходимости эффективно пополнять электроэнергию и беспрепятственно пользоваться автомобилем, – говорится в уведомлении на китайском языке, которое цитирует издание Electrek.

Когда зарядка снова станет платной, автопроизводитель обязательно сообщит об этом клиентам.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания Tesla прибегает к подобным мерам в чрезвычайных ситуациях. Например, ранее бесплатная зарядка предоставлялась в регионах, где бушевали ураганы и лесные пожары.

Также компания отменяла программные ограничения аккумуляторов, за счет чего увеличивался пробег без подзарядки.

Ранее сообщалось о том, что французские азиаты жалуются в социальных сетях на проявления ксенофобии по отношению к ним из-за вспышки коронавируса в Китае.