Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью телеканалу «Украина 24», сообщает Громадське.

— Об использовании денег, полученных от «Газпрома», которые сейчас находятся на счетах «Нафтогаза Украины», мы ждем дискуссии с правительством относительно стратегии Нафтогаза, после чего будет принято решение, как эти деньги можно оптимально потратить, – заявил Андрей Коболев.

Глава Нафтогаза сообщил, что компания пока не объявляет своих планов на использование полученных от «Газпрома» денег, так как считает это «некорректным». Дальнейшую судьбу выигрыша, по словам Коболева, должен определить акционер Нафтогаза, то есть государство в лице Кабинета министров.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не намерена потратить полученные от российского «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины.