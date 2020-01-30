Азербайджанская энергетическая компания «Socar» заинтересовалась в приватизации Одесского припортового завода.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

По его словам, в четверг, 29 января представители компании «SOCAR» вместе с представителями Фонда государственного имущества Украины и главой Офиса президента Андреем Богданом осмотрели Одесский припортовый завод.

— Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в будущей приватизации Одесского припортового завода, – пишет Николай Щуриков.

Он отметил, что представителей SOCAR «приятно поразил» припортовый завод в части его технического состояния.

Напомним, 20 ноября в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию.