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В рамках программы «Доступные кредиты», которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться.
Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.
Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: «Деньги в бюджете. (У нас сделан - прим.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки - прим.) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические».
По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части.
— Первая - те, кто получат. Вторая - возможно, в них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей, - отметил Тимофей Милованов.
По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать по ведению бизнеса физически или онлайн.
— И другая часть - будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям, - подытожил Тимофей Милованов.
Напомним, что Верховная Рада Украины направила 2 миллиарда гривен в Фонд развития предпринимательства.
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В рамках программы «Доступные кредиты», которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться.
Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.
Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: «Деньги в бюджете. (У нас сделан - прим.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки - прим.) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические».
По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части.
— Первая - те, кто получат. Вторая - возможно, в них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей, - отметил Тимофей Милованов.
По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать по ведению бизнеса физически или онлайн.
— И другая часть - будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям, - подытожил Тимофей Милованов.
Напомним, что Верховная Рада Украины направила 2 миллиарда гривен в Фонд развития предпринимательства.