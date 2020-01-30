В рамках программы «Доступные кредиты», которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться.

Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: «Деньги в бюджете. (У нас сделан - прим.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки - прим.) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические».

По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части.

— Первая - те, кто получат. Вторая - возможно, в них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей, - отметил Тимофей Милованов.

По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать по ведению бизнеса физически или онлайн.

— И другая часть - будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям, - подытожил Тимофей Милованов.

Напомним, что Верховная Рада Украины направила 2 миллиарда гривен в Фонд развития предпринимательства.