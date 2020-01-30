В Николаевской областной государственной администрации ожидают начало роста экономических показателей области с 2021 года.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента экономического развития и региональной политики Николаевской ОГА Владимир Горпенко в среду, 29 ноября в ходе презентации проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы, – сообщает корреспондент НикВести.

По словам чиновника, в период с 2013 по 2018 год в Николаевской области произошел спад производства промышленной продукции, а сама экономика трансформировалась с аграрно-индустриальной в экономику услуг.

— Вы знаете, что у нас с 2013 года по 2108 год у нас на территории области происходил спад основного нашего показателя, а именно промышленной продукции. Готовя стратегию, экономисты понимают, что для того, чтобы начать с чего-то, нужно сперва проанализировать. Нужно зафиксировать то положение, в котором мы находимся и наметить цели на будущее. Если раньше наша область была индустриально-аграрной, и мы имели развитие сельского хозяйства и связанную с ним переработку, то есть, у нас была цепь производство –переработка – потребитель, то на конец 2018 года у нас произошли значительные структурные изменения в экономике, и мы это зафиксировали в наших отчетах. У нас в области изменился тип экономики, мы перешли на экономику услуг. Если в 2015 и в 2016 годах у нас услуги и аграрно-промышленный комплекс были 50 на 50, то в 2018 году мы сместились вниз в промышленном показателе, – заявил Владимир Горпенко.

Владимира Горпенка отметил, что согласно разработанной стратегии развития области одной из основных задача в 2020 году будет приостановление падения экономики, и начало ее роста с 2021 года.

— Мы разработали четкие стратегические цели. Первая – стойкий экономический рост многоотраслевой экономики. Нам необходимо на данном этапе зафиксировать, остановить падение экономики. К сожалению, падение промышленного производства продолжалось и в 2019 году. Потому, на этот 2020 год, для того чтобы начать стратегию стойкого развития будет задача остановить падение экономики, зафиксировать начало и начать в 2021 году рост экономики, – отметил Владимир Горпенко.

Напомним, Николаевская областная государственная администрация определилась с 4 основными стратегическими целями развития региона на следующие 6 лет — одна из приоритетных целей звучит как «Сохранение (и развитие) территорий».