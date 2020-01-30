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Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации собирается потратить больше 334 миллионов на содержание автомобильных дорог местного значения в области на 2020 год.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление сегодня, 30 января, объявило торги на содержание дорог местного значения в Николаевской области с ожидаемой стоимостью 334 миллиона 548 тысяч 946 гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений до 10 марта. Работы должны будут выполнятся до 31 декабря 2020 года.
В тендерной документации указывается, что подрядчик должен будет очищать водоотводные канавы от грязи и мусора вручную, засыпать пробоины и просадки, укреплять обочины, проводить аварийные работы, ликвидировать выбоины асфальтобетонного покрытия, ремонтировать металлические барьерные ограждения, отчищать дороги от снега, заниматься организацией и безопасностью дорожного движения и выполнять ряд других работ.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).
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Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации собирается потратить больше 334 миллионов на содержание автомобильных дорог местного значения в области на 2020 год.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление сегодня, 30 января, объявило торги на содержание дорог местного значения в Николаевской области с ожидаемой стоимостью 334 миллиона 548 тысяч 946 гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений до 10 марта. Работы должны будут выполнятся до 31 декабря 2020 года.
В тендерной документации указывается, что подрядчик должен будет очищать водоотводные канавы от грязи и мусора вручную, засыпать пробоины и просадки, укреплять обочины, проводить аварийные работы, ликвидировать выбоины асфальтобетонного покрытия, ремонтировать металлические барьерные ограждения, отчищать дороги от снега, заниматься организацией и безопасностью дорожного движения и выполнять ряд других работ.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 76 миллионов на содержание участка дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).