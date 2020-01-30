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В Николаевской области завершено досудебное по факту растраты продукции должностными лицами предприятия ООО «Агро-Юг-Сервис». Они скрывали излишки муки.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
По данным следствия, двое уже бывших должностных лиц предприятия - начальник мукомольного производства и заведующий складом, скрывая излишки муки, распоряжались им по своему усмотрению и передавали для использования другим людям.
Сумма нанесенных предприятию убытков составила более полумиллиона гривен. Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в этом уголовном деле.
Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Напомним, что в Николаевской областной государственной администрации ожидают начало роста экономических показателей области с 2021 года.
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В Николаевской области завершено досудебное по факту растраты продукции должностными лицами предприятия ООО «Агро-Юг-Сервис». Они скрывали излишки муки.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
По данным следствия, двое уже бывших должностных лиц предприятия - начальник мукомольного производства и заведующий складом, скрывая излишки муки, распоряжались им по своему усмотрению и передавали для использования другим людям.
Сумма нанесенных предприятию убытков составила более полумиллиона гривен. Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в этом уголовном деле.
Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Напомним, что в Николаевской областной государственной администрации ожидают начало роста экономических показателей области с 2021 года.