Новоодесский районный суд взыскал с недобросовестных пользователей земли в пользу городского бюджета 673 тысячи гривны.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

В суде установлено, что совладельцы комплекса зданий и сооружений бывшего хлебозавода в Новой Одессе, которые расположенны на земле коммунальной собственности площадью 1,2 гектара, не заключили с Новоодесского городским советом договор аренды земли и пользовались ею бесплатно.

Городской совет, как распорядитель земли, действенных мер к устранению нарушений не принял, что стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим иском.

Напомним, что Баштанская местная прокуратура через суд вернула земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 371 гектар стоимостью почти 9 миллионов гривен училищу, который незаконно передали в аренду.