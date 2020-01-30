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Новоодесский районный суд взыскал с недобросовестных пользователей земли в пользу городского бюджета 673 тысячи гривны.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
В суде установлено, что совладельцы комплекса зданий и сооружений бывшего хлебозавода в Новой Одессе, которые расположенны на земле коммунальной собственности площадью 1,2 гектара, не заключили с Новоодесского городским советом договор аренды земли и пользовались ею бесплатно.
Городской совет, как распорядитель земли, действенных мер к устранению нарушений не принял, что стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим иском.
Напомним, что Баштанская местная прокуратура через суд вернула земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 371 гектар стоимостью почти 9 миллионов гривен училищу, который незаконно передали в аренду.
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Новоодесский районный суд взыскал с недобросовестных пользователей земли в пользу городского бюджета 673 тысячи гривны.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
В суде установлено, что совладельцы комплекса зданий и сооружений бывшего хлебозавода в Новой Одессе, которые расположенны на земле коммунальной собственности площадью 1,2 гектара, не заключили с Новоодесского городским советом договор аренды земли и пользовались ею бесплатно.
Городской совет, как распорядитель земли, действенных мер к устранению нарушений не принял, что стало основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим иском.
Напомним, что Баштанская местная прокуратура через суд вернула земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 371 гектар стоимостью почти 9 миллионов гривен училищу, который незаконно передали в аренду.