Гендиректором H&M впервые станет женщина — Хелена Хельмерссон. На данный момент она занимает должность главного операционного директора.

Основной владелец холдинга H&M Стефан Перссон передает управление компанией своему сыну Карлу Юхану Перссону, говорится в сообщении компании.

Стефан Перссон управлял компанией более 20 лет. Свой уход он объяснил тем, что компании пора сменить руководство.

«Мы перешли от одного бренда к мультибрендовой компании с девятью брендами. В последние годы мы сделали существенные и необходимые инвестиции в инфраструктуру нашей совместной группы — в основном в логистику и технологии», — заявил Перссон-старший.





Младший Перссон занимал пост гендиректора компании последние 10 лет. Как отмечает Financial Times , за эти годы H&M уступила статус крупнейшего модного ритейлера испанской компании Inditex, владеющей брендом Zara. Акции H&M за последнее десятилетие выросли всего на 10%, тогда как испанская компания подорожала почти в четыре раза.