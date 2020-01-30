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Гендиректором H&M впервые станет женщина — Хелена Хельмерссон. На данный момент она занимает должность главного операционного директора.
Основной владелец холдинга H&M Стефан Перссон передает управление компанией своему сыну Карлу Юхану Перссону, говорится в сообщении компании.
Стефан Перссон управлял компанией более 20 лет. Свой уход он объяснил тем, что компании пора сменить руководство.
«Мы перешли от одного бренда к мультибрендовой компании с девятью брендами. В последние годы мы сделали существенные и необходимые инвестиции в инфраструктуру нашей совместной группы — в основном в логистику и технологии», — заявил Перссон-старший.
Новым гендиректором H&M станет Хелена Хельмерссон. На данный момент она исполняет обязанности главного операционного директора.
«Хелена продолжит работу над планом, принятым нами на 2020 и последующие годы», — заявил Перссон-младший.
Сама Хельмерссон отметила, что планирует продолжать работу над диджитализацией и изучением новых бизнес-моделей, которые могут включать секонд-хенд. Назначения должны пройти 7 мая 2020 года.
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Гендиректором H&M впервые станет женщина — Хелена Хельмерссон. На данный момент она занимает должность главного операционного директора.
Основной владелец холдинга H&M Стефан Перссон передает управление компанией своему сыну Карлу Юхану Перссону, говорится в сообщении компании.
Стефан Перссон управлял компанией более 20 лет. Свой уход он объяснил тем, что компании пора сменить руководство.
«Мы перешли от одного бренда к мультибрендовой компании с девятью брендами. В последние годы мы сделали существенные и необходимые инвестиции в инфраструктуру нашей совместной группы — в основном в логистику и технологии», — заявил Перссон-старший.
Новым гендиректором H&M станет Хелена Хельмерссон. На данный момент она исполняет обязанности главного операционного директора.
«Хелена продолжит работу над планом, принятым нами на 2020 и последующие годы», — заявил Перссон-младший.
Сама Хельмерссон отметила, что планирует продолжать работу над диджитализацией и изучением новых бизнес-моделей, которые могут включать секонд-хенд. Назначения должны пройти 7 мая 2020 года.