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Руководство Обуховского отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка в элитном районе под Киевом.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью почти 1 миллиард гривен, которые находятся в элитном районе под Киевом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновники незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли ландшафтного заказника местного значения «оз. Конча» были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.
ГБР и прокуратура зарегистрировали уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Печерский районный суд Киева арестовал 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине прокуратура через суд взыскала с предпринимателей 670 тысяч за пользование землёй.
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Руководство Обуховского отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка в элитном районе под Киевом.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда оценочной стоимостью почти 1 миллиард гривен, которые находятся в элитном районе под Киевом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновники незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли ландшафтного заказника местного значения «оз. Конча» были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения.
ГБР и прокуратура зарегистрировали уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Печерский районный суд Киева арестовал 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине прокуратура через суд взыскала с предпринимателей 670 тысяч за пользование землёй.