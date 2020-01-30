МАУ анонсировала перевод рейсов Киев-Каир на ежедневный режим выполнения с 3 марта 2020 года, передает avianews.

Сейчас полеты выполняются четыре раза в неделю в ночное время. Самолет вылетает из аэропорта Борисполь в 20:00 и прилетает в столицу Египта в 23:20. Обратный вылет выполняется на следующий день в 04:50 с прилетом в Киев в 08:30.

После увеличения частоты полетов МАУ сохранит нынешний график рейсов. Он позволяет стыковать данное направление с другими маршрутами авиакомпании в Борисполе.

Отмечается, что увеличение интенсивности полетов в Каир произойдет на фоне прекращения рейсов в Иран и Китай, которые подпитывали транзитную модель украинской авиакомпании. Дополнительные рейсы в Каир позволят частично сбалансировать западную и восточную сеть МАУ.

Ранее сообщалось, что с 24 января авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на новые направления в Грецию. С сегодняшнего дня на сайте лоукостера доступны билеты на Корфу, Крит и Закинтос. Новые рейсы будут выполняться из Киева, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.