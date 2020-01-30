Национальный банк Украины (НБУ) добился через апелляционный суд признания компании «Гарант Метиз Инвест» связанным с «ПриватБанком» лицом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как сообщается, во время национализации НБУ обменял депозиты компании в «ПриватБанке» на акции, которые передали государству.

Отмечается, «Гарант Метиз Инвест» признали связанным с «ПриватБанком» лицом 13 декабря 2016 года. Это решение впоследствии дало возможность национализировать «ПриватБанк», передав все 100% акций государству за 1 гривну.

Компания «Гарант Метиз Инвест» впоследствии это решение обжаловала, и 28 октября прошлого года выиграла суд и отмену решения Нацбанка о признании себя связанным с «ПриватБанком» лицом.

— Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с «ПриватБанком». На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с «ПриватБанком», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук сообщил о невозможности возвращения «ПриватБанка» Игорю Коломойскому даже по решению суда.