Состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросло на $2,3 миллиарда благодаря росту в цене акций компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции Tesla выросли на 12%, до $649 за штуку, после того, как компания сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале 2019-го оказалась выше прогнозов.

На фоне этого состояния Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, увеличилось примерно до $36 миллиардов.

На момент закрытия торгов стоимость акций Tesla снизилась до $581 за штуку.

Сейчас рыночная стоимость компании превышает $100 миллиардов.

Согласно отчетности компании, ее выручка за последний квартал 2019-го выросла до $7,4 миллиардов. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но больше, чем ожидалось ($7 миллиардов).

Чистая прибыль компании за указанный период составила $105 миллионов. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.

Кроме того, Tesla сообщила, что поставки нового внедорожника Model Y начнутся до конца первого квартала 2020-го, что раньше, чем планировалось.

Ранее основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.