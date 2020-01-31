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Состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросло на $2,3 миллиарда благодаря росту в цене акций компании.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции Tesla выросли на 12%, до $649 за штуку, после того, как компания сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале 2019-го оказалась выше прогнозов.
На фоне этого состояния Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, увеличилось примерно до $36 миллиардов.
На момент закрытия торгов стоимость акций Tesla снизилась до $581 за штуку.
Сейчас рыночная стоимость компании превышает $100 миллиардов.
Согласно отчетности компании, ее выручка за последний квартал 2019-го выросла до $7,4 миллиардов. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но больше, чем ожидалось ($7 миллиардов).
Чистая прибыль компании за указанный период составила $105 миллионов. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.
Кроме того, Tesla сообщила, что поставки нового внедорожника Model Y начнутся до конца первого квартала 2020-го, что раньше, чем планировалось.
Ранее основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.
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Состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросло на $2,3 миллиарда благодаря росту в цене акций компании.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции Tesla выросли на 12%, до $649 за штуку, после того, как компания сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале 2019-го оказалась выше прогнозов.
На фоне этого состояния Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, увеличилось примерно до $36 миллиардов.
На момент закрытия торгов стоимость акций Tesla снизилась до $581 за штуку.
Сейчас рыночная стоимость компании превышает $100 миллиардов.
Согласно отчетности компании, ее выручка за последний квартал 2019-го выросла до $7,4 миллиардов. Это лишь на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, но больше, чем ожидалось ($7 миллиардов).
Чистая прибыль компании за указанный период составила $105 миллионов. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года она снизилась на 25%, но компания прибыльная второй квартал подряд.
Кроме того, Tesla сообщила, что поставки нового внедорожника Model Y начнутся до конца первого квартала 2020-го, что раньше, чем планировалось.
Ранее основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.